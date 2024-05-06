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Политолог Вароли рассказал о давнем участии солдат НАТО в конфликте на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Все страны НАТО имеют на Украине своих солдат в том или ином количестве — в качестве советников или участников боевых действиях. Они утверждают, что находятся там неофициально, но это невозможно, потому что быть там они могут только при поддержке правительства США и Пентагона, рассказал в беседе с «Известиями» 6 мая политолог, бывший журналист издания The New York Times Джон Вароли.

Он сообщил, что видел много видео с украинского фронта, на которых слышна американская речь. Они воюют там плечом к плечу с украинцами. Вароли объяснил, что ни один американец не может находиться на Украине «неофициально».

«Потому что американское правительство и Пентагон очень строго следят за тем, чтобы американцы не участвовали в конфликтах в любой точке мира. Они очень строги к этому. Так что если американцы воюют где-то на Украине, значит, в этом замешан Пентагон. Значит, правительство США вовлечено», — сказал он.

Политолог назвал лжецами всех западных лидеров, которые утверждают, что представителей их стран нет на поле боя Украины. Вароли видел немало видеоматериалов, показывающих, что там воюют американцы, канадцы, британцы и французы.

И в этом есть смысл, подчеркнул собеседник «Известий», потому что зачастую для того, чтобы управлять техникой НАТО, нужны солдаты НАТО, так как украинцы не знают, как ею пользоваться. По его словам, даже обучения в течение шести месяцев будет недостаточно.

«На земле должны быть солдаты НАТО, чтобы помочь украинцам. Мы можем сказать «да» с уверенностью на 99,99%, что страны НАТО отправляют туда солдат. Я хочу подчеркнуть, что страны НАТО это делают только в координации с Пентагоном. В конечном итоге Пентагон контролирует эту войну против России», — подытожил эксперт.

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5 мая руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил: европейские лидеры так безответственно относятся к украинскому конфликту, что аукнется это прежде всего им самим. Он отметил, что граждане западных стран не желают конфликта с Россией, а лидеры этих государств за содействие киевскому режиму поплатятся.

В тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Евросоюз. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

27 апреля посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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