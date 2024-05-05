В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе

Без разрешения кризиса в секторе Газа есть угроза возникновения в анклаве новых войн. Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы», — цитирует слова министра агентство Anadolu.

Фидан заявил, что необходимо предложить Израилю принять границы 1967 года и что палестинцы готовы к созданию своего государства.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах. В этот же день делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.

По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласились заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявили о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

Еще в октябре советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме».

В том же месяце президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что РФ всегда поддерживала создание суверенного палестинского государства. Кроме того, российский лидер отметил, что появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.