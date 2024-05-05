Чехия официально отозвала посла республики из России

Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку на родину. Об этом 5 мая сообщило чешское информационное агентство CTK со ссылкой на чешский МИД.

В министерстве отметили, что Пивонька покинет должность в конце мая, он занимал ее с 2018 года. Сам же дипломат проживает на постоянной основе в Праге с 2022 года. Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавлял временный поверенный в делах Ян Ондржейка. В МИД Чехии планируют отправить в Москву нового посла.

Местные СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.

Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил Витезславу Пивоньке благодарность за проделанную работу.

Также Липавский, выступая на телеканале Nova, заявил, что МИД Чехии работает над поиском нового посла, однако не указал сроки его прибытия в РФ.

СМИ сообщили о планах Чехии направить в Москву нового посла еще в августе прошлого года. Тогда издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники писало, что инициатива не была реализована из-за долгого поиска подходящей кандидатуры. В публикации тогда подчеркнули, что Великобритания и Германия также выразили желание направить новых послов в Россию.

В июне прошлого года министр иностранных дел республики Ян Липавский сообщил, что Чехия не намерена сокращать штат посольства в Москве. В феврале премьер-министр республики Фиала заявил, что Чехия поддерживает минимальные дипотношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать.

Чехия прекратила работу своих генконсульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года после начала спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем по решению республики закрылись генконсульства РФ в Карловых Варах и Брно.