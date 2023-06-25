МИД Чехии заявил о сохранении численности работников посольства в РФ

Чехия не будет сокращать штат посольства в Москве. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

«Все дипломаты и сотрудники [посольства] в порядке и выполняют свою работу», — сказал он после заседания штаба МИДа по преодолению кризисных ситуаций.

Также Липавский добавил, что принимать дополнительные меры для охраны представительств сейчас не планируется.

Чехия и РФ несколько лет назад договорились о паритете по численности сотрудников своих посольств в Москве и Праге. В каждом из них могут работать по семь дипломатов и 25 служащих технического персонала.

Ранее, 13 февраля, чешский премьер-министр Петр Фиала отметил, что Чехия поддерживает минимальные дипотношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать.

Чехия прекратила работу своих генконсульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года после начала спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем по решению Чехии закрылись и генконсульства России в Карловых Варах и Брно.

В начале февраля 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Чехия бездействует в вопросе нормализации отношений с Россией. По ее словам, страна не делает никаких конкретных шагов, чтобы улучшить ситуацию.