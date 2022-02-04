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Захарова заявила о бездействии Чехии в нормализации отношений с РФ

Захарова заявил об отсутствии конкретных шагов от Чехии в сторону нормализации отношений с Россией
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 4 февраля заявила о том, что Чехия бездействует в вопросе нормализации отношений с Россией.

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«На данный момент видели некие заявления о вроде бы как желании нормализовать ситуацию, но при этом конкретного, прикладного, практического желания это сделать, выправить ситуацию со стороны чешских властей мы не видим, конкретных шагов нет», — сказала она.

13 января Мария Захарова сообщала, что Россия готова вывести из тупика отношения с Чехией. Однако она подчеркнула, что для этого необходима ответная реакция.

Отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в Врбетице.

Это привело к масштабному дипломатическому скандалу. Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. После чего Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве, и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ. Это привело к заметному ухудшению двусторонних отношений — вплоть до того, что Россия включила Чехию в список недружественных стран.

В июне 2021 года Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба на сумму €25,5 млн. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.

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