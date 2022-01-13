Захарова заявила о готовности России вывести отношения с Чехией из тупика

Россия готова к тому, чтобы вывести отношения с Чехией из тупика. Об этом в среду, 13 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика, это 100 процентов, и в принципе мы к этому готовы. Однако что касается выработки позитивной повестки, посмотрим, как заявление нового главы МИД Чехии будет воплощаться в жизнь чешской стороной. Ход за Прагой», — сказала Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Чехии Яна Липавского, заявившего о намерении искать пути для размораживания диалога с РФ.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Чехия знает, что необходимо сделать ради улучшения отношений с Россией.

Отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в Врбетице.

Это привело к масштабному дипломатическому скандалу. Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. После чего Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве, и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ. Это привело к заметному ухудшению двусторонних отношений — вплоть до того, что Россия включила Чехию в список недружественных стран.

Кроме того, в июне 2021 года Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.