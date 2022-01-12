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В МИД России оценили перспективы исключения Чехии из списка недружественных стран

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 12 января заявил, что Чехия знает, что необходимо сделать ради улучшения отношений с Россией.

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«В Чехии знают, что надо сделать [для выхода из списка недружественных РФ стран]», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

Отношения между Москвой и Прагой резко обострились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетице на востоке республики.

Это привело к масштабному дипломатическому скандалу: сначала Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских; следом Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве, и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ. Это привело к заметному ухудшению двусторонних отношений — вплоть до того, что Россия включила Чехию в список недружественных стран.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством. По ее словам, своими заявлениями Чехия подтверждает статус страны, включенной Россией в список недружественных стран.

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