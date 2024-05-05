Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в регионе. Об этом 3 мая сообщил общественный вещатель Yle.

«Я не собираюсь говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились», — отметила она.

По словам министра, сбои в работе могут повлиять на гражданскую авиацию, однако у общественности нет причин для беспокойства, а ситуация находится под контролем властей.

«На данный момент это не оказывает никакого тревожного воздействия или каким-либо образом не вызывает беспокойства, например, у пассажиров», — подчеркнула Валтонен.

Как отметило издание, самолеты оснастят альтернативными технологиями навигации на тот случай, если оборудование будет временно недоступно.

Глава финского МИДа утверждает, что виновата в сбоях Россия, однако она не ответила на вопрос о преднамеренности действий Москвы.

Проблемы в работе системы, по словам Валтонен, участились после начала военной операции России на Украине, добавила «Газета.Ru».

Хельсинки уже обвиняли Москву в создании помех навигации. В марте 2022 года пилотов финских авиакомпаний предупредили о сбоях в сигнале GPS. Расследование, опубликованное Yle, показало, что воздействие на приборы и систему навигации было преднамеренным. В связи с этим журналисты решили, что оно якобы могло производиться с территории России.

3 мая 2024 года финский финский политик, директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду. Это связано с тем, что «Москва создает помехи» в работе GPS.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предложил «горячим финским ребятам остудить свои головы» и думать перед тем, как делать такие заявления.

Обвиняли Россию и власти Норвегии. Утверждалось, что это произошло на учениях НАТО.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что Хельсинки определенно примкнули к так называемой партии войны стран Запада против России.