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Посол Кузнецов указал на приверженность Финляндии к «партии войны» против РФ

Посол Кузнецов: Москва и Хельсинки не вернутся к прежнему формату сотрудничества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Финляндия определенно примкнула к «партии войны» стран Запада против России, заявил 6 апреля посол России в стране Павел Кузнецов.

«Что касается в целом ситуации вокруг Украины, то здесь Финляндия явно примкнула к «партии войны» до победы над Россией», — цитирует дипломата ТАСС.

Кузнецов отметил, что об этом свидетельствуют заявления финского руководствам и объем военной помощи предоставляемых страной Киеву. По его словам, Финляндия входит в десятку крупнейших спонсоров украинских властей.

Посол также сообщил, что решение Хельсинки о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Россией, — это попытка ограничить физическое общение финнов и россиян.

«Последствия этих действий финской стороны хорошо известны. Тысячи людей, живущих по обе стороны границы, оказались, по сути, отрезанными от своих родных и близких. С новыми препятствиями столкнулся бизнес. Контакты между жителями наших стран, которые финское руководство и так целенаправленно стремилось сократить в последние два года, теперь ограничены даже физически», — сказал посол РФ в Хельсинки.

Он предупредил, что Россия определенно ответит в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее, 4 апреля, правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.

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