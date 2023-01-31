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Финляндия решила заподозрить Россию в создании помех в системе навигации GPS

Yle: в прошлом году Россия могла создать помехи в системе GPS-навигации для пилотов
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В марте 2022 года пилотов финских авиакомпаний предупредили о сбоях в сигнале GPS, расследование, опубликованное 31 января телерадиокомпанией Yle, показало, что воздействие на приборы и систему навигации было преднамеренным. В связи с этим журналисты решили, что оно якобы могло производиться с территории России.

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Неполадки затрагивали пилотов гражданской авиации на значительной части Финляндии, а иногда и почти весь воздушный трафик страны. Из-за помех самолеты не могли приземляться в аэропорте Савонлинна и возвращались в авиагавани вылета, в частности в Таллин.

«На обратном пути, километрах в 130, вдруг начинает работать GPS», — рассказывали пилоты.

В других европейских странах в произошедшем прямо обвинили Россию. Например, французское управление авиационной безопасности заявило в интервью Bloomberg, что за мартовским вмешательством стоит Россия. Москва также была названа виновником происходящего и в Норвегии.

Данные о нарушениях в работе GPS изданию предоставила американская компания ADS-B Exchange, оказалось, что помехи наблюдались с 6 по 9 марта 2022 года. На основании этого журналисты сделали вывод, что кто-то может вмешиваться в GPS-местоположение всех самолетов, от пассажирских компании Finnair до частных.

Как утверждается в публикации, в районе Кронштадта находится база батальона радиоэлектронной борьбы, поддерживающего ПВО России. Его задача состоит в том, чтобы наводить помехи в первую очередь летающим целям. Системы радиоэлектронной борьбы также стоят на берегу Балтийского моря, в Североморске Мурманской области и Калининграде, заключают журналисты, не приводя доказательств возможного влияния РФ на сигнал GPS.

Как отметил военный эксперт Марко Эклунд, зоны помех соответствуют зоне действия баз российских сил радиоэлектронной борьбы. Причиной помех могло быть противодействие западной разведке или тестирование оборудования, подчеркнул он.

В 2019 году норвежский генерал-лейтенант Мортен Хага Лунд рассказал о том, что 14 февраля 2018 года 11 российских Су-24 якобы поднялись с аэродрома в Мончегорске в Мурманской области, долетели до Баренцева моря и симулировали атаку на военный радар в районе норвежского населенного пункта Вардё.

Годом ранее минобороны Норвегии заявило, что РФ якобы глушила работу системы. Позднее в МИД Финляндии отметили, что считают надежными эти выводы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил тогда, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время тренировок. Он также отметил, что Россию часто голословно обвиняют «во всех смертных грехах».

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