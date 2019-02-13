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В Норвегии заявили об отработке ВКС России удара по своему радару

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, выступая перед членами военного общества в Осло, рассказал о том, что 14 февраля 2018 года 11 российских Су-24 якобы поднялись с аэродрома в Мончегорске в Мурманской области, долетели до Баренцева моря и симулировали атаку на военный радар в районе норвежского населенного пункта Вардё.

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Как утверждает издание The Barents Observer, самолеты не пересекали государственную границу и после якобы симулированного обстрела вернулись назад. Также Лунде считает, что подобная отрепетированная атака была 24 марта 2017 года, однако тогда были задействованы якобы девять самолетов.

На берегу Баренцева моря в городе Вардё находится американский радар Globus II. Предположительно, он занимается тем, что отслеживает полет российских баллистических ракет. Россия неоднократно высказывала опасения, что радар может стать частью американских ПРО на границе с Кольским полуостровом.

13 ноября 2018 года минобороны Норвегии заявило, что РФ якобы глушила работу системы. Позднее в МИД Финляндии отметили, что считают надежными выводы Норвегии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о проблемах в работе GPS-навигации во время тренировок. Он также отметил, что Россию часто голословно обвиняют «во всех смертных грехах».

Также на новость отреагировало российское посольство в стране. В дипмиссии заявили, что Финляндия не предоставила никаких подтверждений того, что источник помех в работе спутниковой навигационной системы GPS находился на территории Российской Федерации.

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