Власти Украины ужесточили закон о мобилизации под давлением США. Такое мнение в беседе с «Известиями» 11 апреля выразил политолог, бывший журналист издания The New York Times Джон Вароли.

«Этот закон — результат давления Белого дома и Пентагона. Как мы знаем, киевский режим — просто марионетка американского правительства. Они всегда делают то, что говорит им Вашингтон. Правящие элиты США хотят контролировать Украину настолько, насколько это возможно. И они хотят Украину без людей, им нужна территория с ресурсами», — считает Вароли.

Политолог добавил, что принятый закон является частью плана США по уничтожению мужского населения Украины.

«США думают, что, заставляя украинцев вести боевые действия с РФ, они таким образом ослабят Россию, но они не понимают обратного. Как аналитик я вижу — Россия становится только сильнее. Чем дольше идет конфликт, тем РФ крепче», — резюмировал он.

Ранее в этот день Верховная рада Украины приняла ужесточающий мобилизацию закон. За него проголосовали 283 депутата из 351. Нововведение предполагает ужесточение порядка проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации.

Позже газета The New York Times написала, что Украина сталкивается с критической демографической нехваткой мужчин в возрасте до 30 лет, а снижение возраста мобилизации может усугубить проблему и привести к уничтожению этого поколения.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский также подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступить в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.