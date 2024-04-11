Гуцул сообщила о разрешении ввозить в РФ сельскохозяйственные товары из Гагаузии
Россельхознадзор разрешил ввоз сельскохозяйственных товаров из Гагаузской автономии Молдавии в РФ. Об этом 11 апреля сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи», — написала она в своем Telegram-канале.
Также политик отметила, что в это время Кишиневу всё сложнее скрывать свое раздражение и лгать про помощь автономии. Гуцул подчеркнула, что продолжит работать на благо Молдавии.
Ранее в этот день председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что автономия сделает всё возможное, чтобы сохранить связи Молдавии и России, несмотря на политику Кишинева. Политик подчеркнул, что не сомневается в готовности Москвы «подать руку помощи близким, с которыми она прожила века».
До этого, 9 апреля, Гуцул заявила в интервью «Известиям», что большинство жителей Молдавии не поддерживают конфронтационный курс президента страны Майи Санду в отношении России. Она напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.
В тот день глава Гагаузии находилась в Москве с рабочим визитом. Она рассказала, что 6 марта в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным запросила льготы для региона. Речь шла в том числе о скидках на российский газ. Кроме того, во вторник было подписано соглашение о работе карт Мир в молдавской автономии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.