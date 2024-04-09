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Российский банк откроет счета пенсионерам и бюджетникам Гагаузии

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Промсвязьбанк (ПСБ) в рамках соглашения с Гагаузией обеспечит ее возможностью проведения трансграничных платежей. Об этом сообщается 9 апреля на сайте кредитной организации.

Отмечается также, что в рамках реализации гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения Гагаузии в приоритетном порядке открытие счетов будет обеспечено работникам бюджетной сферы и пенсионерам.

Соответствующее соглашение подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов. По словам Фрадкова, кредитная организация выступит финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между жителями РФ и Гагаузии.

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Ранее в этот день Гуцул прибыла с визитом в Москву. В прошлый раз она находилась в России месяц назад. Тогда, 6 марта, политик также встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Одной из тем переговоров стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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