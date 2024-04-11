Глава парламента Гагаузии подчеркнул стремление к поддержанию связей с РФ

Дипломатические отношения Молдавии и России «стремятся к нулю», однако Гагаузия готова сделать всё возможное, чтобы поддержать и сохранить связи стран. Об этом 11 апреля «РИА Новости» заявил председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

«Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать всё возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация — стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем», — сказал он.

Константинов также отметил, что не сомневается в готовности Москвы «подать руку помощи близким, с которыми она прожила века». Он упомянул неприязнь руководства Молдавии к тому, что на территории автономии в школах учат на русском языке.

«Как тогда говорить о демократии, если каждый человек имеет свободу выражения? Я уверен, что постепенно это всё успокоится и (правительство Молдавии — Ред.) начнет понимать», — заключил он.

Ранее, 10 апреля, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что готова обратиться за помощью ко всем странам, если власти Молдавии решат вводить войска в ответ на объявление независимости. Гуцул также отметила, что Гагаузия имеет желание остаться единой с Молдавией, однако, если власти страны примут решение объединяться с Румынией, станет необходимо «принимать меры».

Также 9 апреля Гуцул заявила в интервью «Известиям», что большинство жителей Молдавии не поддерживают конфронтационный курс президента страны Майи Санду в отношении России. Она напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.

Между тем 4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в Евросоюз (ЕС). 7 апреля на его заявление отреагировал российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который заявил, что всё идет к тому, что Румыния поглотит Молдавию, и последняя станет беднейшей провинцией в одной из «самых небогатых стран Евросоюза».

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.