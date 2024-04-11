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Рябков заявил о контактах РФ с США по теме космического оружия

Рябков: РФ и США находятся в контакте по вопросу об оружии в космосе
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Делегации России и США находятся в контакте по вопросам, связанным с оружием в космосе, заявил 11 апреля журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — указал он.

По его словам, российская сторона дала исчерпывающие комментарии на всех уровнях.

«РФ полностью привержена своим обязательствам в рамках многосторонних соглашений, в том числе касающихся космического пространства. Эти соглашения говорят сами за себя», — подчеркнул замглавы российского МИДа.

Также он добавил, что в космосе не должны быть размещены ударные вооружения.

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Ранее, 6 апреля, посольство РФ в США указало на то, что Соединенные Штаты и их союзники блокируют разработку документа, который запрещает размещение оружия в космосе. Там отметили, что манипуляции Пентагона рассматриваются как попытки Вашингтона использовать «русофобские лозунги» для оправдания своих планов по военному освоению космоса.

Днем ранее, 5 апреля, помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам отметил, что США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».

При этом 4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва должна ознакомиться с этим документом, чтобы озвучивать свою позицию по нему.

1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.

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