Рябков заявил о контактах РФ с США по теме космического оружия
Делегации России и США находятся в контакте по вопросам, связанным с оружием в космосе, заявил 11 апреля журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — указал он.
По его словам, российская сторона дала исчерпывающие комментарии на всех уровнях.
«РФ полностью привержена своим обязательствам в рамках многосторонних соглашений, в том числе касающихся космического пространства. Эти соглашения говорят сами за себя», — подчеркнул замглавы российского МИДа.
Также он добавил, что в космосе не должны быть размещены ударные вооружения.
Ранее, 6 апреля, посольство РФ в США указало на то, что Соединенные Штаты и их союзники блокируют разработку документа, который запрещает размещение оружия в космосе. Там отметили, что манипуляции Пентагона рассматриваются как попытки Вашингтона использовать «русофобские лозунги» для оправдания своих планов по военному освоению космоса.
Днем ранее, 5 апреля, помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам отметил, что США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».
При этом 4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва должна ознакомиться с этим документом, чтобы озвучивать свою позицию по нему.
1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.