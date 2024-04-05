Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Мир
Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Общество
Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США
Общество
Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы
Мир
NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю

В Кремле назвали вопрос стратегической безопасности основным в диалоге США и РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основной сферой для диалога между США и РФ являются вопросы, связанные со стратегической безопасностью, сказал 5 апреля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал намерение США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию», — сказал он в ходе брифинга.

«Ядерный щит США дал трещину»
Замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов — о рисках управленческих ошибок США, ядерной безопасности и последствиях «тайной» госпитализации главы Пентагона

Ранее, 18 марта, первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что диалог между Россией и США о контроле ракетно-ядерного вооружения возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно России. По его словам, любое взаимодействие в этой сфере возможно только при условии кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО их враждебного антироссийского курса.

Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия» сказала, что США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас без предварительных условий». Она отметила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции, которая подтверждает обязательства стран — участниц Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите Земли.

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что Россия и США должны вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Он призвал к полному разоружению.

При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024