В Кремле назвали вопрос стратегической безопасности основным в диалоге США и РФ

Основной сферой для диалога между США и РФ являются вопросы, связанные со стратегической безопасностью, сказал 5 апреля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал намерение США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее, 18 марта, первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что диалог между Россией и США о контроле ракетно-ядерного вооружения возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно России. По его словам, любое взаимодействие в этой сфере возможно только при условии кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО их враждебного антироссийского курса.

Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия» сказала, что США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас без предварительных условий». Она отметила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции, которая подтверждает обязательства стран — участниц Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите Земли.

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что Россия и США должны вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Он призвал к полному разоружению.

При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.