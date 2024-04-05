В Пентагоне заявили о контактах высокого уровня с РФ по теме космического оружия

США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. Об этом 5 апреля заявил журналистам помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам.

По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».

«С Россией — не я лично. [Эти контакты идут] на гораздо более высоком уровне, скажу так. Да, эти обмены мнениями всё еще продолжаются», — уточнил Плам, которого цитирует ТАСС.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, что на следующей неделе США вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва должна ознакомиться с этим документом, чтобы озвучивать свою позицию по нему.

Ранее, 18 марта, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна хочет вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас без предварительных условий», и сообщила о подготовке указанной резолюции. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский тогда же подчеркнул, что такой диалог возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно РФ.

При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.