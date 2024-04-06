Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе

Соединенные Штаты и их союзники блокируют разработку документа, который запрещает размещение оружия в космосе. Об этом в субботу, 6 апреля, заявили в Telegram-канале посольства РФ в США.

«Именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве», — отмечается в публикации диппредставительства.

В посольстве добавили, что такие манипуляции Пентагона рассматриваются как попытки США использовать «русофобские лозунги» для оправдания своих планов по военному освоению космоса.

Ранее, 5 апреля, помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам отметил, что США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».

4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что на следующей неделе США вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва должна ознакомиться с этим документом, чтобы озвучивать свою позицию по нему.

До этого, 18 марта, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна хочет вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас без предварительных условий», и сообщила о подготовке указанной резолюции. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский тогда же подчеркнул, что такой диалог возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно РФ.

При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.