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Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставят на допрос

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Фото: МВД РФ
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Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье Василия Бурякова везут на допрос, его схрон с оружием был найден. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета (СК) РФ.

«Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранителями было изъято оружие из найденного хранилища.

«Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Всё изъятое направлено для проведения экспертиз», — добавили в управлении СК.

Полицейские также опубликовали видео обнаружения мотоцикла, на котором ранее скрылся подозреваемый.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля в подмосковном Щелково сообщил источник «Известий». На помощника участкового и оперуполномоченного напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. Один сотрудник полиции был убит на месте, второй тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских.

Полиция задержала 52-летнего подозреваемого, но в ходе допросов он смог доказать свое алиби: за руль мужчина не садился с 2 апреля, а вечер дня, когда произошло нападение, он провел в гостях. После в ГСУ СК России сообщили, что к нападению на полицейских может быть причастен Василий Б. 1990 года рождения. МВД объявило его в розыск.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале кадры, на которых мужчина говорит, что является жителем Москвы Василием Буряковым и задержан по подозрению в убийстве. Он добавил, что скрывался в лесу, а затем признал свою вину.

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