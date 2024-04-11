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Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью

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Фото: МВД РФ
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Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали в городе Белый Тверской области, сообщил 11 апреля источник «Известий».

По словам собеседника издания, подозреваемый не сопротивлялся при задержании. Его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское», — прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На кадрах, опубликованных Волк в Telegram-канале, мужчина говорит, что является жителем Москвы Василием Буряковым и задержан по подозрению в убийстве. Он добавил, что скрывался в лесу, а затем признал свою вину.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля в подмосковном Щелково сообщил источник «Известий». На помощника участкового и оперуполномоченного напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. Один сотрудник полиции был убит на месте, второй тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских.

Правоохранители задержали 52-летнего подозреваемого, но в ходе допросов он смог доказать свое алиби: за руль мужчина не садился с 2 апреля, а вечер дня, когда произошло нападение, он провел в гостях. После в ГСУ СК России сообщили, что к нападению на полицейских может быть причастен Василий Б. 1990 года рождения. МВД объявило его в розыск.

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