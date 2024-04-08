Задержанный по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье оказался ни при чем

Задержанный в Твери по подозрению в расстреле полицейских в Ногинском районе Подмосковья 52-летний Филипп Ж. оказался ни при чем. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Представители силовых структур в течение ночи допрашивали мужчину, чей мотоцикл соответствует ориентировке. Однако он смог подтвердить свое алиби, отметив, что не садился на транспортное средство со 2 апреля, а вечером в день происшествия был в гостях.

Мужчину задержали ранее в этот день.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля сообщил источник «Известий». Отмечалось, что на правоохранителей — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй — тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, побывавший на месте происшествия в Ногинском районе Московской области, расспросил местных жителей, которые рассказали, что в лесу был якобы обнаружен пакет с наркотиками и полицейские сели в засаду караулить наркокурьера. Однако тот, когда приехал, открыл по ним стрельбу.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских.