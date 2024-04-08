Подозреваемый в расстреле полицейских в Ногинском районе Подмосковья задержан

В Твери задержали мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, сообщает 8 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«52-летнего Филиппа Ж. задержали в поселке Химинститута и доставили на допрос в Московский отдел полиции», ― сказано в сообщении.

По словам задержанного, он ни на кого не нападал и не управлял со 2 апреля своим мотоциклом, внешний вид которого соответствует ориентировке правоохранителей.

Собеседник «Известий» отметил, что мужчину доставили в отделение полиции. В ближайшее время планируется провести обыск в квартире задержанного.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля сообщил источник «Известий». Согласно предварительной информации, на полицейских — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое. Они скрылись на черном мотоцикле.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, побывавший на месте происшествия в Ногинском районе Московской области, расспросил местных жителей, которые рассказали, что в лесу был якобы обнаружен пакет с наркотиками и полицейские сели в засаду караулить наркокурьера. Однако тот, когда приехал, открыл по ним стрельбу.

В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй — тяжело ранен, сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских, один из которых погиб.