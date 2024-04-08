СК назвал подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

К нападению на полицейских в подмосковном Щелково может быть причастен Василий Б. 1990 года рождения. Об этом 8 апреля сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

«Приметы: был одет в куртку мотоциклетного вида и штаны черного цвета, сиреневый свитер, кепку черно-белого цвета с надписью MOTORCYCLE, светловолосый, без бороды, среднего роста, примерно 180 см, на лице имеется много морщин, на вид около 40 лет», — описали подозреваемого в ведомстве.

Там добавили, что подозреваемый может ездить на автомобиле «Нива» темно-зеленого цвета. Предполагаемый преступник зарегистрирован в Москве, но сейчас его местонахождение неизвестно, он разыскивается.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля сообщил источник «Известий». Отмечалось, что на правоохранителей — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй — тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал на месте нападения в Ногинском районе Московской области, где местные жители рассказали ему, что полицейские сидели в засаде и караулили наркокурьера, потому что в лесу, предположительно, обнаружили пакет с наркотиками. Приехав, курьер открыл стрельбу по правоохранителям.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских.

В тот же день правоохранители задержали 52-летнего подозреваемого, но в ходе допросов в течение ночи он смог доказать свое алиби: за руль мужчина не садился с 2 апреля, а вечер дня, когда произошло нападение, он провел в гостях.