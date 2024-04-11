Большинство поляков выступили против участия Польши в конфликте на Украине
Большинство поляков в ходе опроса выступили против участия Польши или любой другой страны НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщил 10 апреля новостной сайт Euractiv со ссылкой на исследование Статистического управления Польши (CBOS).
Согласно данным опроса, против по этому вопросу высказались 74,8% поляков, только 10,2% выступили за такую поддержку Киеву западными странами.
Среди прочего 39% поляков считают действия НАТО в отношении России «слишком осторожными» и почти столько же (37%) считают, что альянс реагирует адекватно на ситуацию. 14% респондентов считают, что военный блок слишком остро реагирует на конфликт, а 10% не имеют четкого мнения.
Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что страна не намерена принимать непосредственного участия в конфликте на Украине. При этом он отказался комментировать вопрос о возможности создания миссии НАТО на Украине.
14 марта президент Франции Макрон заявил, что он привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. Подобные заявления французский лидер делал и ранее, в феврале, однако тогда он не получил поддержки со стороны союзников в США, Великобритании, Германии и НАТО.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 26 марта, что заявления западных лидеров о вероятной отправке войск НАТО на Украину повышают риск третьей мировой войны. Министр подчеркнул, что Будапешт будет призывать своих союзников не высказываться в ключе, который может приблизить мировую войну.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский президент неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.