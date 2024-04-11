Песков указал на правильность решения о проведении СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля сказал, что начать специальную военную операцию было верным решением. Об этом 11 апреля он заявил на брифинге.

«Киевский режим лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — заявил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild рассказал о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который включает в себя разрушение Крымского моста.

В тот же день руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов обвинил Зеленского в терроризме после слов о Крымском мосту. Он также подчеркнул, что подобные заявления украинской стороны «развязывают РФ руки».

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет удачным. По его словам, ВС РФ уже понимают тактики противника и понимают, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран.

Со стороны Киева неоднократно звучали угрозы атаковать Крымский мост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что ответ России на любые подобные попытки будет жестким, а их организаторам не скрыться от возмездия.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.