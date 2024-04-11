Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет удачным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства. Об этом 11 апреля заявил «РИА Новости» советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Может ли новое контрнаступление Киева быть успешным? Мое мнение — естественно, нет», — подчеркнул Кимаковский.

Он добавил, что контрнаступление не может быть успешным из-за того, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже понимают тактики противника и понимают, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран.

Кроме того, по словам советника главы ДНР, против планов Киева играют проблемы с финансированием со стороны Запада, а также проблемы с поставками боеприпасов.

Помимо этого, Кимаковский указал, что срыв контрнаступления, предпринятого украинскими боевиками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается представить Владимир Зеленский. По его мнению, причина заключалась в том, что киевский режим анонсировал его задолго до начала.

Ранее, 9 апреля, Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть план нового контрнаступления.

В свою очередь, комментируя заявление Зеленского, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» отметил, что ВСУ не смогут провести новое контрнаступление ввиду отсутствия людских и материальных ресурсов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

1 апреля американский миллиардер Дэвид Сакс назвал прошлогоднее летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что американскиt политикb, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.