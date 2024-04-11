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Военный эксперт обвинил Зеленского в терроризме после слов о Крымском мосту

Эксперт Михайлов: Зеленский, угрожая атаковать Крымский мост, признается в терроризме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая уничтожить Крымский мост, вновь доказал, что возглавляет террористический режим. Об этом «Известиям» в среду, 11 апреля, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Еще одно прямое доказательство того, что Зеленский возглавляет террористический киевский режим и даже не стесняется анонсировать собственные террористические акты, так как Крымский мост не является военным объектом, по нему постоянно перемещаются тысячи гражданских автомобилей. Вместе с тем украинскому президенту надо что-то говорить, так как ему осталось «покомандовать» Украиной до 21 мая. После этого он станет нелегитимным главой государства. Он осознает, что нарушает конституцию, потому что нет никакого механизма продления полномочий президента, а всё остальное выдумки», — указал Михайлов.

Он также подчеркнул, что подобные заявления украинской стороны «развязывают РФ руки».

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Накануне Зеленский в интервью газете Bild рассказал о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который включает в себя разрушение Крымского моста.

В начале марта британский полковник в отставке Глен Грант сообщил, что главной целью ВСУ в стратегическом плане является уничтожение Крымского моста. При этом он выразил неуверенность, что подобным образом Киеву удастся изменить ход конфликта, где украинские силы уступают российским.

Со стороны Киева неоднократно звучали угрозы атаковать Крымский мост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что ответ России на любые подобные попытки будет жестким, а их организаторам не скрыться от возмездия.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.

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