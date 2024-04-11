Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК С-125 Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-125 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских дронов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня Himars и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации российские силы уничтожили 583 самолета противника, более 20 тыс. беспилотников, 270 вертолетов, 500 зенитных ракетных комплексов и многие другие вооружения.

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