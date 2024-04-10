ВС РФ уничтожили два цеха сборки беспилотников ВСУ и базу с 32 гаубицами
Российская армия за сутки уничтожила базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 32 гаубицами, два цеха сборки украинских беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152 мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах», — говорится в сообщении.
Также за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 172 украинских БПЛА, три авиационные управляемые бомбы Hammer французского производства и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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