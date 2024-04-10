Огнеметчики ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 10 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что задача бойцов заключалась в атаке на замаскированные укрепленные опорные пункты противника в лесополосе. Взвод огнеметчиков разделился на группы удара и прикрытия и выдвинулся по полученным координатам.

Опорные пункты украинских боевиков были обстреляны ручными огнеметами и уничтожены. После этого огнеметчики вернулись на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.

Заместитель командира огнеметного взвода с позывным Адам рассказал, в чем заключается роль огнеметчика в наступательных операциях.

«Наша задача легкого огнемета — в основном расчистить нашей пехоте путь, разбить укрепления и огневые позиции, где-то с пулеметной точки. Также поражаем бронированную технику легко», — сказал он.

Адам добавил, что слаженная и четкая работа взвода в опасных ситуациях является заслугой грамотного командования и позиций. Конкретно в этой задаче основной целью было занять пункты противника.

«Вышли с отделения на огневую позицию, незаметно подкрались, отработали с огнемета по точке. Пока они в коматозе были, мы зачистили, заняли позицию», — подытожил он.

Ранее, 9 апреля, сообщалось об уничтожении боевиков и позиции ВСУ у Спорного в Донецкой Народной Республике (ДНР), кадрами поделились в МО РФ. На видео, снятом с высоты, заметно, что управляемые снаряды ковром покрывают участок, на котором располагались украинские подразделения.

В тот же день в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. На донецком направлении тогда же Украина потеряла 480 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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