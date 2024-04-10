Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦАХАЛ заявили об ударе по используемой «Хезболлой» инфраструктуре в Сирии
Мир
Вершинин рассказал о планах РФ направить в суд ООН доказательства зверств ВСУ в Донбассе
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Мир
WP указала на ухудшение положения ВСУ без помощи США
Общество
МВД РФ объявило в розыск признанную иноагентом писательницу Серенко
Экономика
Спрос бизнеса на страховки от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе»
Мир
США одобрили продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн
Мир
На Украине предрекли трудности боевикам ВСУ на линии фронта в ближайшие месяцы
Мир
Конгрессмены потребовали от Белого дома отчет о выделенных Украине средствах
Мир
Немецкие политики призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине
Мир
Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Мир
Вершинин рассказал о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ
Экономика
В России цены на ветровки выросли на 39%
Спорт
«Манчестер» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/4 Лиги чемпионов
Мир
Посол Антонов сообщил о планах Вашингтона покончить с экспортом ресурсов из РФ
Происшествия
Стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР
Сюжет:

Огнеметчики ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 10 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что задача бойцов заключалась в атаке на замаскированные укрепленные опорные пункты противника в лесополосе. Взвод огнеметчиков разделился на группы удара и прикрытия и выдвинулся по полученным координатам.

Опорные пункты украинских боевиков были обстреляны ручными огнеметами и уничтожены. После этого огнеметчики вернулись на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.

Заместитель командира огнеметного взвода с позывным Адам рассказал, в чем заключается роль огнеметчика в наступательных операциях.

«Наша задача легкого огнемета — в основном расчистить нашей пехоте путь, разбить укрепления и огневые позиции, где-то с пулеметной точки. Также поражаем бронированную технику легко», — сказал он.

Адам добавил, что слаженная и четкая работа взвода в опасных ситуациях является заслугой грамотного командования и позиций. Конкретно в этой задаче основной целью было занять пункты противника.

«Вышли с отделения на огневую позицию, незаметно подкрались, отработали с огнемета по точке. Пока они в коматозе были, мы зачистили, заняли позицию», — подытожил он.

«Новая цель появляется у нас каждый час»
Как РСЗО «Ураган» поддерживают наступающие российские войска своим огнем

Ранее, 9 апреля, сообщалось об уничтожении боевиков и позиции ВСУ у Спорного в Донецкой Народной Республике (ДНР), кадрами поделились в МО РФ. На видео, снятом с высоты, заметно, что управляемые снаряды ковром покрывают участок, на котором располагались украинские подразделения.

В тот же день в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. На донецком направлении тогда же Украина потеряла 480 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024