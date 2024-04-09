Российские военные уничтожили позиции ВСУ у Спорного в ДНР

Военные группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили боевиков и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Спорного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадрами боевой работы российских военных 9 апреля поделилось Минобороны РФ.

ВС РФ выявили позиции солдат ВСУ, а затем нанесли по ним удары с помощью управляемых боеприпасов. Все выпущенные снаряды попали точно в цель, украинская живая сила и ее позиции были уничтожены.

На кадрах, снятых с разных ракурсов, можно рассмотреть яркие огневые вспышки и клубы дыма от выполненных ударов. На видео, снятом с высоты, заметно, что управляемые снаряды ковром покрывают участок, на котором располагались украинские подразделения.

Ранее 9 апреля в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. На донецком направлении тогда же Украина потеряла 480 военнослужащих.

В тот же день российское военное министерство заявило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении. Один военный ВС РФ рассказал, что Украина в последнее время стала реже применять артиллерию — множество техники ВСУ уничтожено в боях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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