Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за прошедшие сутки составили до 240 военнослужащих. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на донецком направлении Киев потерял более 480 военнослужащих.

Ранее в этот день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия в конечном итоге сможет освободить всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом украинская армия, указывает эксперт, испытывает острый кадровый и военно-технический дефицит, что серьезно сказывается на ходе развития конфликта.

Также во вторник в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении. Один из российских военных рассказал, что в последнее время Украина реже применяет артиллерию, поскольку много техники было уничтожено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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