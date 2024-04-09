Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении
Сюжет:

ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении

Минобороны: ВС РФ отбили 11 контратак на авдеевском направлении
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за прошедшие сутки составили до 240 военнослужащих. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на донецком направлении Киев потерял более 480 военнослужащих.

«Минут через 20 боя у меня оставалось три патрона»
Как российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА

Ранее в этот день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия в конечном итоге сможет освободить всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом украинская армия, указывает эксперт, испытывает острый кадровый и военно-технический дефицит, что серьезно сказывается на ходе развития конфликта.

Также во вторник в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении. Один из российских военных рассказал, что в последнее время Украина реже применяет артиллерию, поскольку много техники было уничтожено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024