Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Советник директора «Росэнергоатома» назвал терроризмом удары дронов ВСУ по ЗАЭС
Мир
Трюдо сообщил о проведении переговоров о вступлении Канады в AUKUS
Мир
ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
В Киеве заявили о желании наладить контакты с командой Трампа
Мир
Авиация коалиции США за сутки 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Посол Спринчан заявил о готовности России экспортировать пшеницу в Эквадор
Происшествия
Власти Оренбургской области назвали сложной ситуацию в затопленном Орске
Происшествия
Мужчина пострадал в Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
Происшествия
Тело оперного певца Евгения Кунгурова было найдено возле его дома в центре Москвы
Мир
В Германии предрекли Западу катастрофу в случае неучастия НАТО на Украине
Общество
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук
Общество
Глава Смоленской области указал на необходимость полного разбора моста в Вязьме
Мир
На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Происшествия
Один человек погиб при детонации газового баллона в Нижегородской области
Наука и техника
Маск заявил о планах SpaceX доставить людей на Луну в течение пяти лет
Сюжет:

В Британии допустили прорыв ВС РФ на ключевом участке СВО

Меркурис: Россия в конечном итоге сможет освободить всю территорию ДНР
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ смогут достичь всех основных целей на фронте из-за научно-технического превосходства военной техники. Об этом 7 апреля заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — рассказал аналитик.

По словам эксперта, Россия имеет ресурсы, личный состав, артиллерию, бомбы и дроны, которые позволят совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

Меркурис считает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) явно сложно перебрасывать силы на данный участок фронта. Также украинская армия, указывает Меркурис, испытывает острый кадровый и военно-технический дефицит, что серьезно сказывается на ход развития конфликта.

Как отметил эксперт, если российская армия решит занять Часов Яр — она непременно это сделает. Также если ВС РФ решат взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они смогут осуществить это.

Идем в «Авангарде»: Путин рассказал об успехах в создании новейшего оружия
Какие стратегические разработки уже стоят на вооружении ВС РФ и на что они способны

Ранее, 8 апреля, подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт ВСУ на окраине Часового Яра.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы РФ вошли в пригород Часова Яра. Он добавил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска (укр. название — Бахмут). ВСУ возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.

До этого, 2 апреля, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город Часов Яр в ДНР повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта. Лапин отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением на флангах.

В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024