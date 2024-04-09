Вооруженные силы (ВС) РФ смогут достичь всех основных целей на фронте из-за научно-технического превосходства военной техники. Об этом 7 апреля заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — рассказал аналитик.

По словам эксперта, Россия имеет ресурсы, личный состав, артиллерию, бомбы и дроны, которые позволят совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

Меркурис считает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) явно сложно перебрасывать силы на данный участок фронта. Также украинская армия, указывает Меркурис, испытывает острый кадровый и военно-технический дефицит, что серьезно сказывается на ход развития конфликта.

Как отметил эксперт, если российская армия решит занять Часов Яр — она непременно это сделает. Также если ВС РФ решат взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они смогут осуществить это.

Ранее, 8 апреля, подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт ВСУ на окраине Часового Яра.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы РФ вошли в пригород Часова Яра. Он добавил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска (укр. название — Бахмут). ВСУ возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.

До этого, 2 апреля, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город Часов Яр в ДНР повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта. Лапин отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением на флангах.

В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.