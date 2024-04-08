Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
Подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часового Яра. Кадры боевой работы российских военнослужащих 8 апреля показало Минобороны России.
Благодаря работе разведывательных подразделений российские десантники получили данные о местности, откуда украинские солдаты ведут огонь. Взяв в исполнение боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона выдвинулись в район ожидания.
После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений.
Затем штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно захватили позиции ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами, рассказали в министерстве.
После взятия опорпункта ВСУ российские солдаты провели полную его зачистку.
Ранее, 5 апреля, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы РФ вошли в пригород Часова Яра. Он добавил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска (укр. название — Бахмут). ВСУ возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.
До этого, 2 апреля, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город Часов Яр в ДНР повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта. Лапин отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением на флангах.
В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.