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Офицер ВСУ в отставке предрек Часову Яру судьбу Артемовска и Авдеевки

Офицер ВСУ в отставке Лапин: Часов Яр повторит судьбу Артемовска и Авдеевки
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) повторит судьбу Авдеевки и Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил 2 апреля майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату рады Бориславу Березе в его YouTube-канале.

«Вспомни Авдеевку, в лоб тоже долго брали, пока не взяли, как говорится, не перебили логистику. Бахмут — аналогичная история, Соледар сверху взяли», — продолжил он.

По мнению Лапина, та же история ожидает Часов Яр. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта.

Лапин отметил, что у ВСУ продолжают наблюдаться проблемы со снабжением на флангах.

Как отмечает «Газета.Ru», генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 2 апреля отметил, что ситуация в окрестностях города Часов Яр крайне сложная. Он также указал на необходимость подготовки украинской армии к обороне Харькова.

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В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

Также во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ, из-за того что армия России взяла под огневой контроль ведущие к городу дороги.

Ранее, 1 апреля, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал работу российских военных под Соледаром. Также он сообщил, что военнослужащие подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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