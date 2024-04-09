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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО. Об этом 9 апреля сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что воздушная разведка обнаружила скопление техники противника. После выезда и развертывания на огневой позиции расчет проводит наводку РСЗО на цель. Всего через несколько минут после получения от БПЛА координат цели она поражается пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 км, обеспечивая ощутимую поддержку действиям штурмовых подразделений на передовой.

«Поступают цели — мы отрабатываем, поддерживаем нашу пехоту, наших бойцов», — рассказал старший наводчик с позывным Рыжий.

После стрельбы расчеты приступают к оперативной смене огневых позиций, указали в Минобороны. По словам артиллеристов, сейчас для них опасность представляют в первую очередь ударные дроны ВСУ, операторы которых ведут за нашими РСЗО настоящую охоту.

Как указал командир подразделения с позывным Байкал, сейчас опасность по большей части с воздуха. По его мнению, ВСУ артиллерией меньше работают, «видать, техники уничтожено много — нечем работать».

«У машины проходимость повышенная. В условиях, когда размыто всё, грязь, — хорошо справляется и тянет», — поделился механик-водитель РСЗО «Ураган» с позывным Тихий.

Он добавил, что РСЗО скорость развивает для таких условий приличную, ведь быстро покинуть огневую позицию — главная задача механика-водителя.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что расчет РСЗО «Град» российской армии ликвидировал РСЗО Vampire ВСУ, которая наносила удары по территории Белгородской области.

5 апреля в Минобороны РФ рассказали, как старший наводчик РСЗО «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, накрыл огнем колонну ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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