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Расчет РСЗО «Град» уничтожил украинскую РСЗО Vampire и получил боевые награды

МО: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» российской армии ликвидировал РСЗО Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая наносила удары по территории Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ в понедельник, 8 апреля.

Расчет «Града» относится к группировке прикрытия государственной границы. Получив координаты расположения вражеской РСЗО, расчет устранил угрозу, благополучно выполнив боевую задачу.

«Приехал на огневую позицию с расчетом, привязал буссоль [геодезический инструмент, измеряющий горизонтальные углы на местности и магнитные азимуты, используется для ориентирования орудий и приборов. — Ред.], сориентировал орудия. Мне дали команду: «Три снаряда огонь». Уже со второго цель была поражена», — рассказал командир взвода с позывным Ока.

В Минобороны добавили, что военнослужащие назвали машину, на которой работают, «Бегемотиком». После выполнения боевой задачи весь расчет «Бегемотика» получил боевые награды: двое солдат были удостоены Георгиевского креста IV степени, двум другим вручили медали «За отвагу» и «За храбрость».

«Мой расчет полностью боеспособен, подготовлен. Замечаний нет. Работаем складно, всегда всё получается. Спокойно, слаженно. Подъехали, развернулись, сориентировали машину, остановились, цель отработали, свернулись и уехали», — поделился заместитель командира взвода с позывным Минус.

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Ранее, 6 апреля, гвардии рядовой Даниил Логвинов, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня, уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия. Во время проведения воздушной разведки он заметил в небе БПЛА ВСУ, зависший над позициями российских войск.

До этого, 5 апреля, в Минобороны РФ рассказали, как старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, накрыл огнем колонну ВСУ. Враг бросился уводить уцелевшую технику, а Майборода, оценив обстановку, уничтожил отступающего противника еще одним залпом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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