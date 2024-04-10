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Штурмовики Су-25 ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило российское военное ведомство, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«Получили боевую задачу, подготовились, сделали все необходимые расчеты. Выполнили вылет на предельно малых высотах, нанесли авиационный удар по противнику. <…> Назад вернулись без потерь, задача выполнена, враг не пройдет. Победа будет за нами!» — рассказал летчик Су-25 Александр.

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Накануне, 9 апреля, МО РФ сообщило, что экипаж ударного вертолета Ка-52 ВКС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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