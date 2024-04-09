Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил ДРГ ВСУ на харьковском направлении СВО
Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.
Как уточнило российское военное ведомство, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
«Неожиданно поступила команда на поражение диверсионных групп. <…> Увидели врага, применили неуправляемые авиационные средства поражения. Передовой авиационный наводчик подтвердил информацию о поражении диверсионных групп. Успешно приземлились после выполнения задачи с отличным результатом», — сообщил штурман-оператор разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Николай.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, команду сопровождают специалисты поисково-спасательного отряда и группы огневой поддержки.
Ранее, 5 апреля, в МО РФ сообщили, что авиация ВКС РФ ликвидировала опорный пункт ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО.
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