Бойцы ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении
Военные группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали усиление передовых позиций и ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Угледара, сорвали усиление противником передовых позиций и ротации в районах Водяного, Белогорья и Великой Новоселки», — указал он в беседе ТАСС.
Как отметил Гордеев, ВСУ потеряли до 130 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира», две единицы автомобильной техники, четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, а также два склада боеприпасов.
Также он добавил, что военные ВС РФ ликвидировали с помощью ударов бомбардировочной авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Старомайорское.
Ранее, 10 апреля, в Минобороны сообщили об уничтожении базы ВСУ с 32 гаубицами, двух цехов сборки украинских беспилотников и объекта подготовки и запуска безэкипажных катеров.
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