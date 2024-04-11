Политолог заявил о выгоде США от продолжения конфликта на Украине

США уже откровенно признают выгоду от конфликта на Украине, в частности для американского военного-промышленного комплекса (ВПК). Об этом «Известиям» 11 апреля заявил политолог Александр Асафов.

Накануне помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что финансовая поддержка киевского режима Вашингтоном — выгодная инвестиция, которой необходимо окупиться.

«Достаточно откровенно уже люди говорят о том, что поддержка Украины — это коммерческое мероприятие. То есть это не помощь для демократии и прочего, а именно коммерческое мероприятие для американского ВПК. Уже понятно, что другие аргументы у них не действуют, поэтому приходится говорить напрямую», — сказал Асафов.

Ранее, 10 апреля, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выразил мнение, что конфликт на Украине достиг решающего момента. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России переломят ход боевых действий, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву.

За месяц до этого, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

В декабре прошлого года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выражал мнение, что военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыль от конфликта на Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.