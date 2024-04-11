Финансовая поддержка США киевского режима — выгодная инвестиция, которой необходимо окупиться. Об этом 10 апреля заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.

«Сейчас мы должны предотвратить успех России и поражение Украины, предоставив эту дополнительную помощь. Это критически важно. Мы способны предоставить и более долгосрочное решение, работая с Европой, но вся работа, которую мы проделали за два года, инвестируя в будущее Украины, не окупится, если мы не поможем им в ближайшие несколько месяцев», — заявила помощник министра.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России «самообороной» и заявил, что масштабы конфликта слишком велики, поэтому зоной спецоперации якобы не ограничиваются.

Ранее, 10 апреля, помощник главы Пентагона по международной безопасности Уолландер заявила, что в случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.

За день до этого член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл подсчитал, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. Он отметил, что США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.