В случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель. Об этом 10 апреля заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.

«Мы могли бы немедленно, в течение недели или двух, начать поставки боеприпасов, артиллерийских снарядов», — уточнила представитель ведомства в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Трансляция ее выступления велась на сайте комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Украины более $60 млрд, был ранее утвержден американским сенатом, но до настоящего времени так и не получил поддержки в палате представителей.

До этого, 9 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины и это не является выдумкой российской пропаганды. Он отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

В тот же день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. По его словам, США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.