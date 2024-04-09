Сенатор США заявил о трате страны на Украину до $80 тыс. в секунду

В настоящее время траты США на Украину составляют около $80 тыс. каждую секунду, и страна должна отказаться от оказания такого рода помощи. Об этом 9 апреля заявил член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) по рассмотрению бюджетного запроса Пентагона на 2025 финансовый год.

Он отметил, что Вашингтон не может позволить себе подобный уровень расходов и должен найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

«Мое понимание, выводы моего аппарата заключаются в том, что мы с 2014 года потратили $300 млрд на Украине. Сейчас мы печатаем, или сжигаем [там] $80 тыс. в секунду, $4,6 млн в минуту. Мы больше не можем поддерживать [такие темпы расходов]. Мы должны найти более удачные способы расходовать свои деньги», — заявил Табервилл. Трансляция велась на портале C-span.

При этом подсчеты Табервилла оспорил заместитель министра обороны по финансам Майк Маккорд. Он счел приведенные сенатором цифры слишком высокими. Как считает замминистра, США тратили деньги на Украину не так стремительно: порядка $300 млн в год на протяжении ряда лет, и только в последние два года — еще примерно $40 млрд.

Ранее, 9 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды. Дипломат отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

Тогда же американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею «вечной войны» и это является «реальной проблемой».

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.