Конфликт на Украине достиг решающего момента, Вооруженные силы (ВС) России переломят ход конфликта, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву. Об этом 10 апреля заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьезную угрозу Вооруженным силам Украины», — приводит его слова газета The Washington Post.

Как отметил Каволи, российская армия уже скоро будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам. По его словам, в ближайшем будущем у ВСУ могут закончиться снаряды, а также боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.