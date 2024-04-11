В НАТО указали на переломный момент в конфликте на Украине
Конфликт на Украине достиг решающего момента, Вооруженные силы (ВС) России переломят ход конфликта, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву. Об этом 10 апреля заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
«Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьезную угрозу Вооруженным силам Украины», — приводит его слова газета The Washington Post.
Как отметил Каволи, российская армия уже скоро будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам. По его словам, в ближайшем будущем у ВСУ могут закончиться снаряды, а также боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.
Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.
До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.