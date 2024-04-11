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Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пять мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, сообщил 11 апреля в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, ранены водитель маршрутного автобуса, а также пассажиры: девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 1970 и 1983 годов рождения и женщины 1974 и 1979 годов рождения. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, им оказывается помощь.

Также поврежден автомобиль в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в Кировском районе Донецка.

«На данный момент зафиксировано четыре обстрела со стороны противника. Выпущено восемь боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — написал он.

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Накануне, 10 апреля, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона. Инцидент произошел во Владимировке. О состоянии пострадавшего не уточнялось.

До этого, 8 апреля, в городе Ясиноватая в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина 2002 года рождения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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