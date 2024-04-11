Подросток пострадал в результате сброса взрывчатки с беспилотника в ДНР
Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во Владимировке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 апреля, по состоянию на 23:50 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее, 10 апреля, подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в селе Безыменное на юге Донецкой Народной Республики.
8 апреля сообщалось, что в городе Ясиноватая в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал мужчина 2002 года рождения.
До этого, 6 апреля, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилмассива Буденновского района Донецка. Он подчеркнул, что обстрел велся по жилому району.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.