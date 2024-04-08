Мужчина пострадал в Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
В городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летального аппарата (БПЛА) пострадал мужчина. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате сброса ВОП с БПЛА по улице Толстого, 21 ранен мужчина 2002 года рождения», — следует из сообщения в Telegram-канале.
Ранее, 2 апреля, «Известия» показали последствия обстрела Донецка Вооруженными силами Украины, произошедшего днем ранее. Корреспондент Евгений Быковский рассказал, что в одном из многоквартирных домов насквозь пробита стена, но сведений о пострадавших от попадания снаряда в это здание нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.