«Известия» показали последствия обстрела Донецка из РСЗО ВСУ

Украинские боевики вечером 1 апреля обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал с места событий корреспондент «Известий» Евгений Быковский и показал кадры с места событий.

По словам журналиста, обстрелу подвергся жилой сектор. В частности, в одном из домов стена была пробита насквозь. На места повреждений прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), атака произошла в 22:45. Удар пришелся по Киевскому району города.

Ранее, 31 марта, «Известия» показали кадры последствий удара ВСУ по Ясиноватой в ДНР, где пострадали два мирных жителя. На кадрах видно, как в одном из домов в результате удара боевиков выбило стекла. Осколки усеяли двор возле здания.

До этого, 28 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Донецке пострадал подросток.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.